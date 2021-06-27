بعد واقعة "فتاة المايوه".. القومي للمرأة: "مصر مكنتش كده"

عقبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على واقعة رفض إدارة أحد النوادي لنزول فتاة حمام السباحة بسبب ارتدائها مايوه شرعي، معربة عن رفضها لما يسمى اللوائح الداخلية لمكان ما، قائلة: "مفيش حاجة اسمها لائحة داخلية.. مينفعش كده".





وأشارت "مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك نوداي وأماكن تطبق لائحة داخلية خاصة بها، منوهة بأن أي مكان يمارس عملا يتعلق بالتمييز يمكن رفع قضية عليه، مضيفة أنه طالما المحجبة تستمع بوقتها دون التنمير بغير المحجبة أو العكس، فلماذا الفصل بينهما!





وأضافت: "لو في دولة تانية وواحدة مرتدية البوركيني واتمنعت من دخول مكان هنولع الدنيا"، مؤكدة أن المحجبة وغير المحجبة من حقهم دخول كل الأماكن، متابعة: "مصر مكنتش كده، إحنا بقينا نتنمر على نفسنا".



