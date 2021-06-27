الزمالك يشكو فرجاني ساسي للفيفا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك تجهز شكوى رسمية لتقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، وذلك بعد تأخر وصوله إلى القاهرة في الأيام الماضية.





وكانت إدارة الزمالك منحت اللاعب أكثر من مهلة له قبل أن يتأخر في وصوله دون تقديم أي أسباب لذلك، ولذا تقرر تصعيد الأمر للفيفا للحفاظ على حقوق النادي.





ويجهز مسئولو الزمالك ملف كامل يحتوي على كل المستندات الخاصة باللاعب وتفاصيل عقده مع الفريق، بالإضافة إلى رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على نهاية عقده مع الفريق والتأكيد على ضرورة استمراره حتى أغسطس المقبل مع الفريق لتقديمه مع الشكوى.





كما دعم مسئولو الزمالك شكواهم برد الاتحاد المصري لكرة القدم أيضًا ورفضه رحيل اللاعب في الوقت الحالي والتأكيد على استمراره أيضًا حتى نهاية الموسم الكروي بداعي أن اللاعب عقده ينص على نهايته بنهاية الموسم وعدم كتابة تاريخ فيه.



