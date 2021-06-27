Advertisements

موعد مباراة ألمانيا وإنجلترا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب إنجلترا وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
فاز منتخب إنجلترا على منتخب التشيك بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل صدارة مجموعته في البطولة برصيد 7 نقاط. 
في حين تعادل منتخب ألمانيا مع منتخب المجر بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط. 
من المقرر أن تنطلق المباراة بين منتخب ألمانيا و منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 على ملعب ويمبلي في إنجلترا.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قنوات بي أن سبورتس.

أخبار تهمك

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونايتد يستغنى عن نجميه

منذ أقل من ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجم برشلونة على رادار باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية (تفاصيل)

منذ 39 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يسعي للانتقال إلى الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية (تفاصيل)

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

10:50 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى