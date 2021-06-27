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ميدو: الأهلي على موعد مع أسهل نهائي في تاريخه أمام كايزر تشيفز

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع بين الأهلي ونظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ستكون الأسهل للقلعة الحمراء عبر تاريخها.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " مباراة كايزر تشيفز ستكون أسهل نهائى للأهلي في تاريخه".

وتابع، "التاريخ سيظل يذكر أن الأهلي هزم الترجي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا دون النظر لأي ظروف".

واستكمل، "الأهلي قدم مباراة كبيرة جدًا أمام الترجي، والفوز يحسب لموسيماني أولاً ثم لاعبيه".

وكان الأهلي حقق الفوز أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل إلى اللقاء النهائي ليواجه كايزر تشيفز، يوم السابع عشر من شهر يوليو المقبل.

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