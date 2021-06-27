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نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستهدف مسؤولو برشلونة، التعاقد مع أحد اللاعبين السابقين في ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جونيور فيربو بات على أعتاب مغادرة برشلونة، هذا الصيف، لذا يسعى النادي الكتالوني، للتعاقد مع ظهير أيسر جديد، ويضع النادي الكتالوني ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي على رأس صفقاته المستهدفة لتعويض رحيل فيربو.

وأشارت الصحيفية الاسبانية إلى أن برشلونة سبق أن اتفق على ضم ألونسو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث كان فيربو أيضًا على أعتاب الرحيل، قبل أن يقرر البقاء حتى نهاية الموسم.

يذكر أن ماركوس ألونسو لاعب سابق لريال مدريد، حيث مثل الميرنجي من 2008 وحتى 2010.

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