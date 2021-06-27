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تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي
الأحد 27/يونيو/2021 - 02:24 ص
أمل الحلفاوي
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كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلي لم يجد صعوبة في الفوز على الترجي بالأمس ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وتأهله إلى المباراة النهائية لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي .
وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :
الترجي ’’ فرقة فاضية ’’ ، ولم تكن منافس حقيقي للنادي الأهلي ، ولا يمكن الحكم على الجهاز الفني خلال هذه المباراة ، كما أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها إلياس شتي مدافع الفريق التونسي كانت نقطة التحول في المباراة ، و جعلت مهمة لاعبي القلعة الحمراء أكثر سهولـة .
واختتم عبد العال : الترجي لا يمتلك أي من اللاعبين المميزين ولم يعد كسابق عهده ، كما أن هناك علامات استفهام على مستوى حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق التونسي ، ولا أعلم كيف انضم هذا اللاعب إلى الزمالك يوماً ما .
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