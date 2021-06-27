على صهوة حصان.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هنا الزاهد في الصور التي نشرتها وهي على صهوة حصان بإطلالة رياضية مما نالت إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن هنا الزاهد شاركت خلال موسم رمضان الماضى، فى بطولة مسلسل النمر مع الفنانين محمد إمام، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

