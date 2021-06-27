موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)





يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منتخب كرواتيا وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

فاز منتخب إسبانيا على منتخب سلوفاكيا بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل الماتادور الإسباني المركز الثاني في مجموعته في البطولة برصيد 5 نقاط.

في حين فاز منتخب كرواتيا على منتخب أسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط.

من المقرر أن تنطلق المباراة بين منتخب إسبانيا ومنتخب كرواتيا يوم الإثنين 28 يونيو 2021 على ملعب باركن ستاديون معقل نادي كوبنهاجن في الدنمارك.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قنوات بي أن سبورتس.



