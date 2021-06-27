نجم الأهلي السابق: لا أعلم كيف فاز الترجي على الزمالك









تحدث شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق عن اداء لاعبي المارد الأحمر أمام الترجي التونسي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية نظيفة على ملعب الأهلي (السلام)





وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

الترجي فريق متواضع فنياً ، ولم يظهر بالمستوى المطلوب ، مشيراً إلى أنه أفلت من هزيمة ثقيلة ، ولا أعلم كيف تغلب هذا الفريق على الزمالك ذهاباً و إياباً في دور المجموعات من البطولة ؟! ، بالتأكيد لاعبي الفريق الأبيض كان بإمكانهم تحقيق نتيجة أفضل ، خاصةً بعدما ظهر الفريق التونسي بِلا خطورة وافتقد الحلول أمام الأهلي .



