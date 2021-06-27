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نجم الأهلي السابق: موسيماني أدار مباراة الترجي بصورة رائعة

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أشاد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، أمام الترجي التونسي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وتأهله إلى نهائي دوري الأبطال لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي .

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
بيتسو موسيماني نصب فخاً كبيراً للترجي ، وأدار المباراة باقتدار ، واستغل النقص العددي في صفوف الفريق التونسي عقب حصول إلياس شتي على البطاقة الحمراء في شوط المباراة الأول .

واختتم عبد الجليل : معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي استسلم تماماً عقب طرد إلياس شتي واحتساب ركلة الجزاء التي سجل منها علي معلول الهدف الأول للأهلي ، ولم يكن لديه الحلول الجيدة لتعديل النتيجة ، كما أن الفريق التونسي لم يقدم الآداء المنتظر ذهاباً و إياباً .

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