نجم الأهلي السابق: موسيماني أدار مباراة الترجي بصورة رائعة









أشاد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، أمام الترجي التونسي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وتأهله إلى نهائي دوري الأبطال لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي .





وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

بيتسو موسيماني نصب فخاً كبيراً للترجي ، وأدار المباراة باقتدار ، واستغل النقص العددي في صفوف الفريق التونسي عقب حصول إلياس شتي على البطاقة الحمراء في شوط المباراة الأول .



