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ميدو بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا: جماهير الأهلي لابد أن تفخر بالخطيب

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، باختيار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تأهل الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء الترجي التونسي.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "على جماهير الأهلي أن تفخر برئيس النادي محمود الخطيب الذي خاطر بإختيار موسيماني في توقيت صعب جدًا".

وتابع، "الأهلي اليوم يمتلك مدرب يملك كل المزايا التي تؤهله ليكون أحد أفضل المدربين في تاريخ النادي".

واستكمل، "موسيماني استغل الإعلام بأفضل صورة لتوجيه الضغط نحو الترجي قبل مباراة اليوم"

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