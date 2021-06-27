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خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حسم جمال الشريف، الخبير التحكيمي، الجدل حول واقعة طرد إلياس شيتي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، خلال مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت أمس السبت.

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل لا شيء، أمام الترجي الرياضي التونسي، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعد مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأوضح جمال الشريف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "وفقًا للقوانين الجديدة، كان يجب تخفيض العقوبة للإنذار بدلًا من الطرد في ركلة جزاء الأهلي أمام الترجي".

وشهدت المباراة طرد إلياس شيتي، والذي تسبب في ركلة جزاء للأهلي، جاء من خلالها هدف الاحمر الأول في المباراة، عند الدقيقة 38، بأقدام علي معلول.

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