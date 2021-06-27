ميدو: موسيماني يتعرض للعنصرية













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتعرض للعنصرية على الرغم من إنجازاته مع الفريق.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "انتقاد موسيماني بعد كل ما حققه يعد عنصرية، ولو حقق مدرب أوروبي نفس أرقامه لما تم انتقاده بهذا الشكل".





واستكمل، "البطولة ليست كرة فقط، والأهلي يتميز بالروح الرائعة بين اللاعبين الأساسيين وحتى البدلاء قبل الأداء الفني".



