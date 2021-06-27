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سمير كمونة: فوز الأهلي أمام الترجي ليس عاديًا

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق سمير كمونة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على تأهل القلعة الحمراء إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكان الأهلي حقق الفوز أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس السبت.

وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي تفوق على الترجي تكتيكيًا وبدنيًا، والفوز بثلاثية على فريق كبير، ليست نتيجة عادية".

كما أشاد بمحمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكداً أنه أفضل مهاجم في مصر في التحرك خلف المدافعين.

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