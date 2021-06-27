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ميدو: أفتخر بحسين لبيب كرئيس لنادي الزمالك الذي راهنت على نجاحه

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أثنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، على ما يقدمه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من مجهود ونجاحات في القلعة البيضاء.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حسين لبيب راجل مالي مركزه، وراهنت على نجاحه في رئاسة نادي الزمالك".

واستكمل، "حسين لبيب تعامل مع كل أزمات الزمالك باحترافية شديدة، واستطاع المحافظة علي حقوق النادي دون خلق عداوات".

وتابع، "مصر ليست الدولة التي سوف تأخذ فيها حقك بالبلطجة، مش شرط أدخل في عداوة مع كل الناس عشان احصل على حقي، حسين لبيب بيعرف ياخد حق الزمالك من غير غلط في حد".

واختتم، "قابلت حسين لبيب لأول مرة منذ شهرين، واتضح لي من الوهلة الأولى قدرته على إدارة الزمالك، وأفتخر به رئيسًا لنادي الزمالك حتى لو بشكل مؤقت".

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