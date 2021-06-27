Advertisements
تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة
الأحد 27/يونيو/2021 - 02:53 ص
Advertisements
حذرت منظمة الصحة العالمية، من تحور "دلتا بلس"، مناشدة دول العالم بأن ترد عليها بعدد الحالات التي ظهرت فيها من هذا التحور.
وقالت المنظمة الأممية، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن الوضع مقلقل بشأن سلالة "دلتا+" المتحورة لفيروس كورونا، مناشدة دول العالم إلى "الرد الآن على تفشي السلالة".
يذكر أن الطفرة الجديدة التي أطلق عليها "دلتا بلس" اكتشفت لأول مرة في الهند وهي مثيرة للقلق وقد تكون أكثر عدوى، حيث أعلنت الهند قبل أيام أنها اكتشفت حوالي 40 حالة إصابة بالطفرة جديدة، في ولايات ماهاراشترا وكيرالا وماديا براديش مع عدم وجود زيادة كبيرة في معدل الانتشار.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements