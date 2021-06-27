تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تحور "دلتا بلس"، مناشدة دول العالم بأن ترد عليها بعدد الحالات التي ظهرت فيها من هذا التحور.





وقالت المنظمة الأممية، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن الوضع مقلقل بشأن سلالة "دلتا+" المتحورة لفيروس كورونا، مناشدة دول العالم إلى "الرد الآن على تفشي السلالة".



