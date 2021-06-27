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تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الرجاء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز على تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن تتكون التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

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