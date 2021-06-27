حقيقة اهتمام ليفربول بضم مبابي

















أوضحت تقارير صحفية، خلال الفترة الأخيرة، عن وجود اهتمام من جانب نادي ليفربول الإنجليزي، بالتعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه لا يوجد أي شيء يربط بين مبابي وليفربول الآن.





ومن المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ولم يتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه حتى الآن لتجديد عقده، وهو ما يدفع النادي الفرنسي للتفكير في بيعه، قبل أن يرحل مجانًا في الصيف المقبل.



