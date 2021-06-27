الزمالك يحسم مصير عودة نجمه السابق

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من عودة باسم مرسي مهاجم مصر المقاصة، خلال الفترة المقبلة.









واستقر الفرنسي على منح اللاعب فرصة أخيرة، للحكم على مستواه بشكل نهائي سواء بضمه أو صرف النظر عن الصفقة.





باسم مرسي لم يقدم المستوى المأمول منه في لقاء الكأس الأخير أمام الزمالك، على أن يلتقي الفريقان مجددًا يوم 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.



