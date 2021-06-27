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الزمالك يحسم مصير عودة نجمه السابق

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حسم الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من عودة باسم مرسي مهاجم مصر المقاصة، خلال الفترة المقبلة.


واستقر الفرنسي على منح اللاعب فرصة أخيرة، للحكم على مستواه بشكل نهائي سواء بضمه أو صرف النظر عن الصفقة.

باسم مرسي لم يقدم المستوى المأمول منه في لقاء الكأس الأخير أمام الزمالك، على أن يلتقي الفريقان مجددًا يوم 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

واشترط كارتيرون مشاهدة أي صفقة جديدة داخل المستطيل الأخضر قبل إصدار أي قرار سواء بالتعاقد أو صرف النظر.

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