الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق





خرج عمرو جمال نجم طلائع الجيش من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلا أن لجنة التخطيط في الأهلي طالبت بالتحرك وإعادة الغزال وتوقيع عقد جديد معه عقب نهاية الموسم الحالي.

وقام الأهلي بتلك الخطوة من أجل ضمان عدم انتقاله إلى الزمالك خوفا من تألقه وتوجيه انتقادات إلى المجلس الحالي.

وترى لجنة التخطيط في القلعة الحمراء أن عودة عمرو جمال بالإضافة إلى ريان ستدعم الهجوم الذي لا يضم سوى محمد شريف بعد الاستقرار على بيع مروان محسن وإعارة والتر بواليا.

ويعني ذلك وجود مكان لعمرو جمال في قائمة الأهلي مع كثرة المشاركات الأفريقية والمحلية للأهلي بجانب الخطوة الأهم وهي عرقلة انضمامه إلى الزمالك.



