نجم تشيلسي على رادار مانشستر سيتي









كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي الذي تألق بشكل لافت في الموسم الماضي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن يتعلق الأمر بالظهير الأيمن للبلوز ريس جيمس ولكن النادي اللندني لا يرحب ببيعه كما أنه يرفض انضمامه إلى أحد أبرز الأندية المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ومع ذلك يحرص السيتيزنز على التعاقد معه.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن جيمس بدأ مسيرته مع الفريق الأول لتشيلسي في شهر سبتمبر عام 2019 وواصل التطور حتى وصل إلى قمة مستواه في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والذي حسمه تشيلسي على حساب مانشستر سيتي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن جيمس خاض 84 مباراة على مدار الموسمين الماضيين مع تشيلسي وحذب أنظار جوارديولا إليه بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع البلوز.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن جوارديولا يرغب في التعاقد مع جيمس على الرغم من المنافسة الكبيرة التي سيجدها في مركزه من كلا من كايل ووكر وجواو كانسيلو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مازال متبقى في عقد جيمس مع تشيلسي 4 مواسم وأنه يتمتع بإجادة اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أيمن أو في قلب الدفاع أو في وسط الملعب وهو الأمر الذي يفضله جوارديولا.



