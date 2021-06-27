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برشلونة ينافس ميلان لضم جوهرة اليورو

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني بضم صفقة هجومية يرغب بها ميلان الإيطالي.

برشلونة يخطط لضم ميكيل دامسجارد

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة الإسباني يرغبوا في الحصول على خدمات الشاب الدنماركي ميكيل دامسجارد، جناح الفريق الكروي الأول بنادي سامبدوريا، هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن القيمة التسويقية للاعب الدنماركي تتراوح بين 30 و40 مليون يورو لأي ناد يرغب في ضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة الإسباني الذي يرأسه خوان لابورتا يفضل الاعتماد على الصفقات التبادلية، عند التفاوض بشأن أي تعاقد جديد لتعويض الأزمة المالية.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن ميلان الإيطالي هو المنافس الرئيسي لبرشلونة في صفقة دامسجارد، الذي يشارك حاليا منتخب الدنمارك في يورو 2020، حيث خاض مباراتين، وأحرز هدفًا واحدًا حتى الآن.

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