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بيريز يخشى خسارة صفقة القرن

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخشى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، خسارة صفقة القرن التي يحلم بضمها إلى القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية، وتحديدا بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية.


بيريز يخشى فقدان صفقة كيليان مبابي


وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لديه شغف كبير بشأن تجديد عقد النجم كيليان مبابي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الباريسي.


ومن المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2022، حيث يرفض الموهوب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد.


وأوضحت الشبكة أن أكثر ما يُخيف الميرنجي في مفاوضات تجديد مبابي، أن يمنحه الخليفي "شيكًا على بياض"، للموافقة على الاستمرار في حديقة الأمراء من النادي الباريسية.


وأتمت الشبكة تقريرها موضحة أن باريس سان جيرمان الفرنسي لديه قوة اقتصادية كبيرة، لإقناع كيليان مبابي لاعب النادي الباريسي بتمديد عقده بأي ثمن.

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