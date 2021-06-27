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آخر تطورات رحيل نجم برشلونة
الأحد 27/يونيو/2021 - 05:39 ص
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن رحيل كوتينيو عن برشلونة أمر محتمل للغاية هذا الصيف، إلا أن هذه الفرضية تعتمد على اللاعب نفسه أولًا.
وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يرفض فكرة بيع كوتينيو هذا الصيف، لأن اللاعب عانى من إصابة في الركبة، وغاب عن أكثر من نصف الموسم الماضي، مما يعني حصوله على تقييم منخفض للغاية في الميركاتو.
وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يحلم ببيع كوتينيو بأكثر من 60 مليون يورو، إلا أن هذا الرقم لن يدفعه أي نادٍ لضم اللاعب البرازيلي.
ويرحب برشلونة بخروج كوتينيو على سبيل الإعارة، لكن على اللاعب، خفض راتبه للحصول على فريق جديد.
وحصل كوتينيو على ثلاث عروض حتى الآن، أبرزها من إنتر ميلان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل، بالإضافة إلى عرضين من الدوري الإنجليزي الممتاز، أحدهما من ليستر سيتي.
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