آخر تطورات رحيل نجم برشلونة









كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم المقبل.





وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن رحيل كوتينيو عن برشلونة أمر محتمل للغاية هذا الصيف، إلا أن هذه الفرضية تعتمد على اللاعب نفسه أولًا.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يرفض فكرة بيع كوتينيو هذا الصيف، لأن اللاعب عانى من إصابة في الركبة، وغاب عن أكثر من نصف الموسم الماضي، مما يعني حصوله على تقييم منخفض للغاية في الميركاتو.





وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يحلم ببيع كوتينيو بأكثر من 60 مليون يورو، إلا أن هذا الرقم لن يدفعه أي نادٍ لضم اللاعب البرازيلي.





ويرحب برشلونة بخروج كوتينيو على سبيل الإعارة، لكن على اللاعب، خفض راتبه للحصول على فريق جديد.



