تيتي يستقر على تشكيل البرازيل المتوقع لمواجهة الإكوادور في كوبا أمريكا













يواجه منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي، نظيره الإكوادور، اليوم الأحد 27 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا.





ويحتل منتخب البرازيل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما يحل منتخب الإكوادور في المركز الرابع برصيد نقطتين.





واستقر تيتي، على التشكيل الذي سيخوض مباراته امام متتخب الإكوادور، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-





حراسة المرمى: ايدرسون.





خط الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - ميليتاو - ساندرو.





خط الوسط: فابينيو - كاسيميرو - ايفرتون - ريتشارلسون.



