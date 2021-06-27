بعد رحيل راموس ريال مدريد يتطلع لحسم صفقة من العيار الثقيل





















يتطلع نادي ريال مدريد إلى حسم صفقة من العيار الثقيل، بضم نجم المنتهب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية أن جوليس كوندي، نقل رغبته في الانتقال إلى الفريق الملكي لزملائه في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي وكريم بنزيما ورافائيل فاران.

وزادت، أن ما يعيق الصفقة هو الشرط الجزائي في عقد كوندي مع ناديه إشبيلية، والبالغ 80 مليون يورو.

وأشارت،إلى أن ريال مدريد لن يكون الفريق الوحيد المهتم بضم جوليس كوندي (22 عاما) بل هناك 3 أندية إنجليزية ترغب في التعاقد معه، وهي تشيلسي، مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.





ولفتت إلى أن رحيل سيرجيو راموس، وغموض موقف فاران، قد يدفع إدارة الريال لضم المدافع الفرنسي الذي تألق مع إشبيلية الموسم الماضي، مسجلا 4 أهداف في 49 مباراة بكل البطولات، وساهم في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا.