Advertisements

8 نصائح مهمة من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية، لعدم وقوع أي حوادث، وجاءت كالتالي:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصائح المرور نصائح المرور الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب: مصر تحتاج إلى ثورة إدارية

منذ أقل من ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 13 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد رحيل راموس ريال مدريد يتطلع لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

لتفادي الحوادث.. المرور تُقدم 8 نصائح ذهبية لقائدي السيارات

المرور تقدم 8 نصائح لتجنب حوادث السيارات أثناء الشبورة

لتجنب الحوادث في الطقس السيء.. المرور تقدم 8 نصائح

8 نصائح مهمة من المرور لتجنب الحوادث

احذروا تجاوز السرعة.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 ص

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

02:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى