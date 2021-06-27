من سيد رجب إلى والدة زوجة تامر حسني.. عائلات الفنانين هدف لـ اللصوص في شهر يونيو

أوشك شهر يونيو على الانتهاء، إلا أنه لم يكن شهرًا عاديًا على بعض الفنانين حيث وقعت خلاله، حادثتين سرقة تعرض لها اثنين من عائلات الفنانين الذين أصبحوا هدفًا للصوص وراغبي الثراء السريع حتى لو عن طريق الحرام، كان آخرها سرقة والدة زوجة الفنان تامر حسني.





تفاصيل سرقة والدة زوجة تامر حسني

وباشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق مع المتهم بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من والدة زوجة الفنان تامر حسني، داخل مول شهير بمدينة ٦ أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.





وكشفت التحقيقات، أن المتهم غافل والدة زوجة تامر حسني أثناء تواجدها بأحد المولات وقام بسرقة مصوغات ذهبية، والاستيلاء على مبلغ مالي.





تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا اتهمت فيه والدة الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسنى، أن أحد الأشخاص غافلها خلال تواجدها بكافيه بمدينة 6 اكتوبر، واستولى على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية خاصة بها وفر هاربا.





وفحص رجال الشرطة كاميرات المراقبة بالكافية محل الواقعة، لكشف هوية المتهم وتم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تفاصيل سرقة فيلا سيد رجب

ومطلع الشهر الجاري، تعرضت فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين بالجيزة للسرقة، وتبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهما وأن الجاني دخل من شباك المطبخ.



