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64 ألف إصابة و1593 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الأحد 27/يونيو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، أكثر من 64 ألف إصابة و1593 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأعلنت الصحة البرازيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 64134، مقابل 79277 الجمعة، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 18.385 مليون حالة.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، تواجه البرازيل أعدادا كبيرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت رقمها القياسي يوم 23 يونيو حينما وصل المؤشر إلى 115228 حالة.

 

ورصدت وزارة الصحة البرازيلية، 1593 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2001 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 512735 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

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