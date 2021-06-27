تونس تسجل 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة التونسية، 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" ما يمثل أعلى حصيلة لهذا المؤشر منذ بدء الجائحة في البلاد.

وقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تونس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4664 حالة، مقابل 3467 في بيانات الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى 403493.

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة التونسية، تسجيل 90 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 83 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد نقطة 14579 متوفيا.

وسجلت الصحة التونسية، 1904 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 346290 شخصا.