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أنغام تحيي حفلاً غنائياً في الأوبرا..في هذا الموعد

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الخميس المقبل على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة.

وفي سياق آخر، طرحت أنغام مؤخرًا أغنية"ودوني عند أمي"، وهي من كلمات أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى، والكليب من إخراج عادل جمال.

والجدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخراً أغنية"أنا بعته كتير"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

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