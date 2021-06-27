وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الزيارة التاريخية للسيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، تأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.