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بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أحيت النجمة روبي مساء أمس السبت سهرة صيفية ضخمة وحضور كامل العدد وذلك داخل فندق تريامف بالقاهرة الجديدة.

وظهرت روبي باطلالة خطفت أنظار الحضور وكان في استقبالها المنتج محمد رشيدي .. وبمجرد صعودها على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الإعجاب .

وحرصت روبي في بداية حفلها على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال وأشعلت وصلات الرقص المتتالية بأغاني "عارف ليه" ،" ليه بيداري" .. إضافة إلى بعض أغاني ألبومها الجديد "حتة تانية" وسط المزيد من آجواء الإثارة.
بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد
بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد
بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد
بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد
بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد
بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد
بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد
بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد
بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد
بالصور .. روبي تتألق في سهرة صيفية بالقاهرة الجديدة وحضور كامل العدد

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