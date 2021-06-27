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سلوى محمد على: الفن لم يظلمنى وأعتبر نفسى محظوظة

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
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أقيم ضمن فعاليات الدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة لتكريم الفنانة سلوى محمد على، وقدمتها الإذاعية دلال الشاطر.

قالت الفنانة سلوى محمد علي: كنت أحب حضور الفنان سيد رجب زميلى فى بطولة الفيلم الذى عرض فى المهرجان منذ قليل، ولكنى سعيدة بحضور الفنان أحمد كمال، لأننا جيل واحد تزاملنا خلال مسيرتنا الفنية منذ سنوات البداية. وأضافت: لم أشعر أبدا أن الزمن ظلمنى وإنما أنصفنى وأخذت حقى كاملا، ورغم أننى فور تخرجى كنت أحلم بأضواء الشهرة والنجومية، وانتظرت جرس التليفون للحصول على أدوار البطولة ولم يأتى، وعندما جاء بعد ذلك كان أوردر خاصا بالإذاعة وعندما ذهبت طردونى لأن التسجيل للإذاعة ليس أمراً سهلاً وإنما له مواصفات خاصة، فتحديت نفسى فى هذا الأمر وبالفعل أثبت نفسى فى هذا المجال. وأكملت: أحببت دورى فى مسلسلى «طايع»، و«أرض النفاق»، وكنت محظوظة فى هذين الدورين، واقترحت على المخرج فى المسلسل الأخير أن أجسد دور العالمة الفاشلة لأن الشخصية ستكون ثرية وبها دراما مختلفة أفضل من الشخصية المتحققة. وتابعت: لم أغب عن المسرح لأننى أقوم بقراءة مسرحية من وقت إلى آخر، فى عدد من المحافظات وبمشاركة عدد من النجوم مثل محمود اللوزى وآسر ياسين وغيرهما. وقالت: عندما يأتينى دور جديد أعتبر ذلك معجزة، لأننا نعمل بشكل عشوائى، ويتم تقسيم الأدوار بالصدفة، عندما تأتى على بال أحد صناع الدراما وقت تسكين الأدوار، وبعض الفنانين يتم ظلمهم لأن عندهم علاقات.

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