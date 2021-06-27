كورونا حول العالم.. 181 مليون إصابة والوفيات تقترب من الـ3 ملايين
حصد وباء كورونا مزيدًا من الأرواح حول العالم، حيث تجاوز إجمالي الوفيات 3 ملايين و915 ألف حالة وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليون إصابة.
وهذه قائمة بعشر
دول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء تتصدرها الولايات المتحدة:
1- الولايات المتحدة:
604 آلاف وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة.
2- البرازيل: نحو
513 ألف حالة وفاة، و18.4 مليون إصابة.
3- الهند: نحو
395 ألف حالة وفاة، و30.2 مليون إصابة.
4- المكسيك:
232.5 ألف وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة.
5- بيرو: أكثر
من 191 ألف حالة وفاة، ومليونان و43 ألف إصابة.
6- روسيا:
132683 حالة وفاة، و5 ملايين و430753 إصابة.
7- بريطانيا: أكثر
من 128 ألف حالة وفاة، و5 ملايين و367 ألف إصابة.
8- إيطاليا:
127 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.2 مليون إصابة.
9- فرنسا: 111
ألف حالة وفاة، و5.8 مليون إصابة.
10- كولومبيا:
104 آلاف حالة وفاة، و4.1 مليون إصابة.