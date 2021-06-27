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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الهند وسط مخاوف بشأن متغير دلتا

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أظهرت بيانات رسمية أن الإصابات اليومية بكوفيد -19 في الهند ارتفعت بمقدار 50،040، اليوم الأحد، مع تنامي المخاوف بشأن اكتشاف نوع دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا في بعض الولايات.

تشكل المتغيرات الجديدة مصدر قلق خاص في الهند، حيث لم يتم تطعيم أكثر من نصف السكان. وتلقى أقل من 6٪ من السكان البالغين في الهند البالغ عددهم 950 مليونًا جرعتين. وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات كوفيد -19 في البلاد بمقدار 1258، بما في ذلك 511 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في ولاية ماهاراشترا.

يبلغ عدد الوفيات الرسمي في الهند الآن 395751، لكن يعتقد الخبراء ووكالات الصحة العالمية مثل منظمة الصحة العالمية أن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير. ومن بين 35.51 مليون مصاب، تعافى 29.25 مليون. وتم العثور على ما لا يقل عن 20 حالة مرتبطة بمتغير دلتا، الذي صنفته الهند الأسبوع الماضي متغيرًا مثيرًا للقلق، وفقًا لوزارة الصحة.

وقد خففت حكومات الولايات قيود الإغلاق في وقت سابق من هذا الشهر بعد انخفاض عدد الحالات، لكن يخشي العلماء من أن وجود متغير دلتا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، والوتيرة البطيئة للتحصين يمكن أن يؤدي إلى موجة أخرى من الإصابات.

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الكلمات المفتاحية

وزاره الصحة متغير دلتا كورونا الهند

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