ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

إستهلا البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ـ حيق إرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12890 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 4019 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2331 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3301 نقطة.