Advertisements

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:25 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
إستهلا البورصة المصرية تعاملات  اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ـ حيق إرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12890 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 4019 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2331 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3301 نقطة.

أخبار تهمك

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 20 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

قلق في المنتخب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:20 ص

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة