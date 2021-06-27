قبل انطلاقه..سينتيا خليفة تروج للعرض الثاني من مسلسل "ضد الكسر"

روجت الفنانة اللبنانية سنتيا خليفة للعرض الثاني من مسلسل "ضد الكسر" الذي من المقرر إنطلاقه الليلة عبر قناة "MBC 4"، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





نشرت سنتيا خليفة صورة لها من كواليس التصوير، وعلقت عليها قائلة:" إعادة عرض مسلسل "ضد الكسر، الليلة أول حلقة على MBC 4 "، واحد من الأدوار اللي عملتها في رمضان ببلدي التاني مصر"



والجدير بالذكر أن مسلسل " ضد الكسر" بطولة نيللي كريم ، محمد فراج، تارا عماد،حمزة العيلي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.