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قبل انطلاقه..سينتيا خليفة تروج للعرض الثاني من مسلسل "ضد الكسر"
الأحد 27/يونيو/2021 - 10:30 ص
آية عبد العزيز
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روجت الفنانة اللبنانية سنتيا خليفة للعرض الثاني من مسلسل "ضد الكسر" الذي من المقرر إنطلاقه الليلة عبر قناة "MBC 4"، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشرت سنتيا خليفة صورة لها من كواليس التصوير، وعلقت عليها قائلة:" إعادة عرض مسلسل "ضد الكسر، الليلة أول حلقة على MBC 4 "، واحد من الأدوار اللي عملتها في رمضان ببلدي التاني مصر"
والجدير بالذكر أن مسلسل " ضد الكسر" بطولة نيللي كريم ، محمد فراج، تارا عماد،حمزة العيلي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.
نشرت سنتيا خليفة صورة لها من كواليس التصوير، وعلقت عليها قائلة:" إعادة عرض مسلسل "ضد الكسر، الليلة أول حلقة على MBC 4 "، واحد من الأدوار اللي عملتها في رمضان ببلدي التاني مصر"
والجدير بالذكر أن مسلسل " ضد الكسر" بطولة نيللي كريم ، محمد فراج، تارا عماد،حمزة العيلي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.
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