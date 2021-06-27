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قبل انطلاقه..سينتيا خليفة تروج للعرض الثاني من مسلسل "ضد الكسر"

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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روجت الفنانة اللبنانية سنتيا خليفة للعرض الثاني من مسلسل "ضد الكسر" الذي من المقرر إنطلاقه الليلة عبر قناة "MBC 4"، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


نشرت سنتيا خليفة صورة لها من كواليس التصوير، وعلقت عليها قائلة:" إعادة عرض مسلسل "ضد الكسر، الليلة أول حلقة على MBC 4 "، واحد من الأدوار اللي عملتها في رمضان ببلدي التاني مصر"

والجدير بالذكر أن مسلسل " ضد الكسر" بطولة نيللي كريم ، محمد فراج، تارا عماد،حمزة العيلي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد. 

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