وزارة الصحة البريطانية تحقق في تسريب صور "هانكوك"

صرح وزير الصحة البريطاني براندون لويس، اليوم الأحد، بأن وزارة الصحة البريطانية ستحقق في كيفية نشر وسائل الإعلام لتسجيل الوزير السابق مات هانكوك وهو يقبل ويحتضن مساعده وأجبرته على الاستقالة.





وقال لشبكة سكاي نيوز "إنه أمر أعلم أن وزارة الصحة ستنظر فيه لفهم بالضبط كيف خرج هذا التسجيل من النظام"، مضيفًا أن الوزارة ستبدأ تحقيقًا داخليًا. وتابع "ما فعله مات كان خاطئًا، فقد اعترف بذلك، ولهذا السبب اعتذر فورًا عن سلوكه وأقر بأن ما فعله كان خاطئًا وهذا هو السبب في النهاية في أنه اتخذ قرارًا بأن موقفه كان لا يمكن الدفاع عنه ويشتت انتباهه عن العمل الأوسع الذي يتعين علينا جميعًا القيام به... للخروج من الوباء ".





كان مات هانكوك، 42 عامًا، في قلب معركة الحكومة ضد الوباء، حيث كان يخبر الناس بشكل روتيني باتباع القواعد الصارمة وحتى انه رحب العام الماضي باستقالة عالم كبير لم يلتزم بالقيود بطريقة مماثلة. واعتذر هانكوك يوم الجمعة بعد ما عرضت صحيفة ذي صن صورة له وهو يقبّل ويحتضن أحد كبار مساعديه في مكتبه الشهر الماضي، في وقت كان فيه اتصال الناس الحميمي بشخص خارج منزلهم مخالفًا للقواعد.





وقال "أنا أتقبل أنني خرقت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف.. لقد خذلت الناس وأنا آسف جدا". وقال جونسون يوم الجمعة إنه يعتبر الأمر منتهيًا الآن. لكن قالت الصحف البريطانية الرائدة، التي نشرت القصة على صفحاتها الأولى، إن هانكوك فقد أي سلطة أخلاقية ويجب أن يرحل.



