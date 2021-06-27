برلماني: قطاع العقارات مؤهل ليقود النمو الاقتصادي وملاذ آمن للاستثمار

قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اتحاد المطورين سيكون جهة رقابية على شركات التطوير العقارى، ككيان يفصل بين الشركة والمطور والعميل، كما أن قطاع العقارات بشكل عام مؤهل ليقود عملية النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة، وهو بمثابة الملاذ الأمن للاستثمار خلال الوقت الراهن، فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها القطاع خلال السنوات القليلة السابقة.





وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القطاع من أقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج القومي والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من 100 حرفة، كما أنه يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع والإرث الكبير من الإهمال والتهميش عبر العصور السابقة الذي نتج عنه كم من العشوائيات فى مختلف أنحاء الجمهورية، وخلال السنوات القليلة السابقة شهدنا كم كبير من المشروعات القومية والمبادرات والتوجيهات الرئاسية بشأن رفع كفاءة البنية التحتية والقضاء على العشوائيات مما سيجعله أكثر جاذبية للمستثمرين سواء المحلى أو الأجنبى.



