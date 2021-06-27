أكرم حسنى يتخلى عن روبى من أجل عيون هيفاء وهبى





فى فبراير الماضى انفردنا بانتهاء روبى من تسجيل أغنية ديو ستجمعها لأول مرة مع الفنان أكرم حسنى ستكون مفاجأة الألبوم الجديد الذى تحضر له روبى على أن تكون الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، لكن بعد انفصال روبى فنيا عن المنتج وليد منصور قامت روبى بدفع تكاليف بعض الأغنيات ليصبح الألبوم ملكا لها، إلا أن وليد وأكرم حسنى قررا عدم إعطائها حقوق الأغنية رغم أنها وضعت صوتها بالفعل عليها، وفى التوقيت ذاته بدأت مفاوضات أكرم حسنى لغناء الأغنية بشكل ديو مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى وكان الموزع الموسيقى توما همزة الوصل بينهما، لكن أكرم غير من كلمات الأغنية بالجزء الأخير التى تقول فيه « لو أنت أكرم حسنى لا معلش أنا بردو هيفا» وبعد خروج الأغنية للنور وتحقيقها لنجاح كبير مع الجمهور صرح أكرم بأنه كان يرى أن هيفاء وهبى هى الأنسب لمشاركته الغناء بسبب كونها تمتلك كافة عناصر الجاذبية للمستمعين، ووصفها، قائلاً: «ست جميلة جداً وذكية، وعندها شعبية رهيبة فى الوطن العربى».





ولم يكتف بذلك فقط بل أعلن: فى أحد اللقاءات التليفزيونية: «أنا كتبت الأغنية وشايف هيفاء طول الوقت فيما أكد المقربون أن هيفاء وهبى لا تعلم تماما أنها جاءت بديلة لروبى وإلا ما كانت وافقت على غناء الديو من الأساس.



