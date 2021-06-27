Advertisements

بعد نشرها أنظمة الدفاع الجوى فى غرب البلاد.. حوافز تركيا للمرتزقة فى ليبيا

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
كريم وزيرى
Advertisements

تسعى تركيا لأن تكون لاعباً إقليمياً ودوليا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال فتح عدة ملفات، بينها ملف ليبيا، وحتى هذه اللحظة مازالت تحاول تثبيت قدمها فى ليبيا عن طريق تواجد عسكرى دائم لها فى الغرب، على الرغم من الدعوات العالمية بضرورة سحب المرتزقة وإنشاء جيش وطنى ليبى.

وخلال الفترة الماضية قامت تركيا بتبديل فرق المرتزقة بقاعدة الوطية، غير عابئة بقرارات إخراج هؤلاء المقاتلين من ليبيا ويقدر عددهم بحوالى ١٢٠ فردا، نقلوا فى حافلات مدنية باتجاه العاصمة طرابلس، على طريق العقربية الرابط بين قاعدة الوطية والطريق الساحلى الغربى، وذلك فى إطار تبديل فرق المرتزقة الموجودة فى قاعدة الوطية، خاصة بعد إنزال ما يقارب ١٩٠ مرتزقا فى القاعدة التى يستعمرها الأتراك.

واتجهت أنقرة إلى سياسة الإحلال والتجديد، إذ تقوم بإعادة بعض هؤلاء المرتزقة من الأراضى الليبية إلى أنقرة، فى مقابل نقل أعداد أخرى إلى الغرب الليبى، وتبلغ المجموعة العائدة ما بين ١٠٠ إلى ٢٥٠ مرتزقًا، فيما توجهت أعداد مماثلة إلى ليبيا وسط تحذيرات من إمكانية فرار بعض المرتزقة الموالين إلى القارة الأوروبية، على غرار ما حدث فى أوقات سابقة، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على دول القارة.

إلى جانب وجود عدد من العسكريين الأتراك الذين لا يزالون موجودين فى القاعدة منذ فترة، تزامنا مع الرحلات الجوية الأسبوعية لإنزال العتاد والمرتزقة.

فيما نشرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمى، قبل أيام، صورًا لعمليات تدريب الميليشيات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس، فى مخالفة واضحة للاتفاقيات التى تحكم وقف إطلاق النار والعملية السياسية فى ليبيا، وقالت إن التدريبات الموجهة تأتى فى إطار اتفاقية «التدريب والمساعدة والمشورة» الموقعة مع حكومة فايز السراج السابقة.

فيما صرح «محمد مناع» الخبير بالشأن الليبى، بأن الجماعات التركية بالوكالة لعبت دوراً خطيراً فى الصراع الليبى، وقال إن تركيا قدمت الكثير من الحوافز الإضافية لهؤلاء المقاتلين، مثل الرعاية الصحية، ومنح الجنسية للراغبين فى قبول عرض القتال فى الخارج، وشكلت الرغبة فى تحقيق مكاسب مادية أقوى دافع للمقاتلين.



أخبار تهمك

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 9 ساعات

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 3 ساعات

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قلق في المنتخب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:20 ص

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة