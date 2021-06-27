" القلعة للإستشارات المالية" تتكبد خسائر بـ 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن القوائم المالية المجمعة ، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع خسائرها بنسبة 23.4 % على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها حققت خسائر بقيمة 1.95 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.58 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الخسائر خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 478.56 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 405.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





كما سجلت الحصص غير المسيطرة خسائر بقيمة 1.47 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل خسائر بنحو 1.178 مليار جنيه حلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 9.94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة، بلغت خسائر القلعة خلال الربع الأول 89.68 مليون جنيه، مقابل 82.48 مليون جنيه في الربع المقارن من 2020.





وحققت شركة القلعة للاستشارات المالية، ارتفاعاً بالخسائر خلال 2020، بقيمة 9.57 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وبلغت خسائر (مساهمي الشركة الأم) بقيمة 2.55 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.13 مليار جنيه في 2019.





بينما سجلت خسائر الحصص غير المسيطرة 7.02 مليار جنيه في 2020، مقابل خسائر بقيمة 389.7 مليون جنيه في 2019.





وارتفعت إيرادات الشركة إلى 35.97 مليار جنيه خلال 2020 مقابل إيرادات بلغت 14.5 مليار جنيه خلال 2019.

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