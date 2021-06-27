غيرة العوضى تشعل خلافًا مع ياسمين عبد العزيز





مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضى أكد أن خلافا حدث بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب الحلقة التى تمت إذاعتها للفنانة ريهام حجاج مع بوسى شلبى على إحدى القنوات الفضائية، حيث تعمدت ياسمين السخرية من ريهام حجاج وبوسى شلبى، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.





وأضاف المصدر، أن الغضب انتاب «العوضى» كون نشر ياسمين هذه الأمور تعبر عن استمرارية اهتمامها بزوجها السابق وزوجته الحالية، واعتبره أمرًا لا يليق، خاصةً أنها كان من المفترض أنها توقفت عن التطرق لهما منذ زواجها بالعوضى منذ ما يقرب من عام.



