Advertisements

غيرة العوضى تشعل خلافًا مع ياسمين عبد العزيز

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
Advertisements

مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضى أكد أن خلافا حدث بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب الحلقة التى تمت إذاعتها للفنانة ريهام حجاج مع بوسى شلبى على إحدى القنوات الفضائية، حيث تعمدت ياسمين السخرية من ريهام حجاج وبوسى شلبى، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف المصدر، أن الغضب انتاب «العوضى» كون نشر ياسمين هذه الأمور تعبر عن استمرارية اهتمامها بزوجها السابق وزوجته الحالية، واعتبره أمرًا لا يليق، خاصةً أنها كان من المفترض أنها توقفت عن التطرق لهما منذ زواجها بالعوضى منذ ما يقرب من عام.

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 3 ساعات

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 16 ساعة

قلق في المنتخب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:20 ص

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة