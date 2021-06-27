عضو بالشيوخ: ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ مصر

قال النائب أحمد شعبان، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إن ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات فى تاريخ مصر، لافتًا إلى أنه مشهد غير مسبوق فى تاريخ مصر والعالم عندما خرج أكثر من 30 مليون مواطن من كل طوائف الشعب، والهدف من هذه الثورة هو إقصاء هذه الجماعة (تجار الدين) من السيطرة على مقاليد السلطة وعدم تمكينها من تحقيق غايتها وفرض أهدافها الخاصة على الشعب المصرى.



وأكد "شعبان" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن ثورة 30 يونيو حققت كثيرًا من الإنحازات ولكن الإنجاز الأعظم والأهم هو القضاء على الفاشية الدينية فى مهدها ودروس التاريخ تؤكد أن كوارث تجار الأديان مسيحى أو إسلامى أو غيرها من الرسالات واستعباد الشعوب تحت مظلة الخداع بإسم الدين والوكالة عن الخالق، وهي من الكوارث البشرية وأقساها مرارة على فطرة البشر التى خلقها الله حره.



وأوضح: أن جميع الإنجازات التي تم تحقيقها بعد نجاح هدفها الرئيسى وهو إقصاء تلك الجماعة ( تجار الدين) فإنها بكل المقاييس إنجازات مستحيلة ولا يمكن بأى حال أن تصل طموحاتنا لحظة الثورة لما وصلنا إليه من إنجازات تمت فى كل ربوع المحروسة من مشروعات قومية عملاقة فى كل المحافظات وفى كل الميادين وفى كل شوارع مصر فى القرى والنجوع فى الإسكان فى الطرق فى الزراعة والإنتاج الحيوانى والثروة السمكية فى النقل والمواصلات فى إعادة تسليح القوات المسلحة ورفع كفائتها القتالية والدفاعية.



واستكمل: أنه تم إعادة بناء وهيكلة الشرطة المصرية وإعادة تسليحها وتدريبها على أعلى مستوى عالمى وقد شمل التطوير والتحديث وإعادة البناء كافة مجالات التنمية بصورة عصرية حديثة تبدأ من حيث إنتهت دول كبرى سبقتنا كثيرًا وخير شاهد كل هذه المدن الجديدة التى تتم وفق أعلى وأرقى ما وصلت إليه تكنولوجيا البناء والذكاء الإصطناعى وكذلك وعلى التوازى ما يتم من إنجازات غير مسبوقة فى القضاء على العشوائيات ومن نقلة نوعية عالمية لمساكن تليق بكرامة المواطن البسيط.



وأشار "عضو إسكان الشيوخ" إلى أن مهما اختلفنا حول تقدير حجم هذه الإنجازات وتقدير الأولويات إلا أن التاريخ سوف يؤكد للأجيال القادمة أن هذه الحقبة هى الأروع فى إعادة بناء مصر الحديثة.