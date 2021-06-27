الطالع الفلكى الأحد 27/6/2021..القِط وَالأسَد!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 20 بَؤونَة قبطى ، 27 حُزَيْرَان رُومى ، 17 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مَاتِرْخِلهَاش اللّجَام ياسَعَادة البيه عشان تعرف تِتْحَكّم فيها.(أحمد رمزى من فيلم الملعون-1956)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل للأسد - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من السرطان للأسد فى السادسة و 27 دقيقة صباح اليوم ، و سوف تبقى فيه لتنتقل للعذراء فى الثانية و 36 دقيقة فجر 22 يوليو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى السّرطان.(تنتقل للأسد فى 22 يوليو)

(عطارد) ----- فى الجَوْزَاء.(ينتقل للسّرطان فى 11 يوليو)

(الزّهرة) ----- فى الأسد. (تنتقل للعذراء فى 22 يوليو)

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 29 يوليو)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





تواجد الزّهرة فى برج الأسد قد تبدو الزّهرة/الزّوجة كملكة النحل وبسبب اللهفة الزائدة للعق العسل فقد تستمتع الزهرة/الزوجة بمُمَارسة لعبة التشويق القديمة شِمّ ولاتدوق على رأى الشّوام وكلّما كانت الزّهرة/الزّوجة مُتمنّعة كلّما زاد تشبّث الزوج بها ولا عيب فى ذلك طالما بالحلال شرط ألا تُظهر الخنوع فتكون على صورة حسن مُصطفى مع زوجته نادية سيف النصر بفيلم أنا الدكتور أوفريد شوقى بفيلم عندما يبكى الرّجال أو محمود ياسين بفيلم القط أصله أسد ، إن كنت فى مرحلة السعى للزواج فالحَذّر من الإختيار الخاطئ فى هذا التوقيت، كلما تمنّعت العروس زاد تشبّثك بها رغم أنها قد لا تكون بالمواصفات التى حلمت بها لكنها رغبتك الجامحة للإمساك بشيئ تشعر أنه بعيد المنال وترغب فى الشعور بلذّة الفوز بالإمساك به ، لكن هذه اللذة قد تكلفك أن تكون صورة عن محمود عبد العزيز بفيلم الصعاليك ، إن كانت العلاقة خاطئة بالأساس فعليك تذكر صور لأبطال الأفلام (عمر الشريف بفيلم من أجل إمرأة ، محمود ياسين بفيلم الشيطان إمرأة/عالم وعالمة ، حسين فهمى بفيلم صفقة مع إمرأة) إعمل فى نفسك معروف وابتعد عن مواطن الشبهات ولا تُسلم لِجَامَك للشهوة أوتتخلى عن العقل وإلا كانت النتجية كارثيّة كنماذج أبطال فيلم شهد المَلِكَة والتى عبّرت عن الزهرة فى برج الأسد بشكل سلبى.





إثارة غيرة الزّوجة/الزّهرة خلال تواجدها فى بُرج الأسد ولو من باب تحريك المياه الرّاكدة فكرة غبيّة عواقبها غير محمودة فلا تجرّبها ، المنطقة الفاصلة بين بُرجيْن مائى والآخر نارى (الحُوت والحمل ، السرطان والأسد ، العقرب والقوس) ولمدة 72 ساعة وحتى إستقرار الكوكب المُنتقل للبرج النارى تكون فترة تشويش ذهنى ما (قد) يتسبب فى تحدٍ بين الرجال والنساء لأسباب تافهة ، من وجهة نظر إيجابيّة فالوقت مُناسب لتجديد برج الأسد/مكان قوتك عملك أو منزلك بالديكورات الجديدة ، شراء المشغولات الذهبية والتى تكفل تأمين مكانة الأسد المَلَكِيّة من غدر الأيّام الصعبة ، تصميم فساتين ثمينة ، ديكورات فخمة ، أفلام سينمائيّة ضخمة وتسويقها للفئة المُناسبة من الجمهور ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: كلمة جميلة قد تكون سبباً فى جلب زوجة جميلة، وفكرة مبتكرة قد تسبّب لك ثروة، فى الحالتيْن عليك بالخط المستقيم ، إقرع الباب لتسمع الجواب.





برج الثور: تغافلك عن عيوب فى العمل أو العاطفة قد يجلب المتاعب فتأكد من فحص الصغائر مهما بدت تافهة فمنها مُعظم الشّرَرْ.





برج الجوزاء: كثيرون لا يجدون نعمة الحب فلا ترفسها بعنجهية وتكبّر وإلا زالت من أمامك، هذا يستدعى صبر على الحبيب، وهدايا جديدة.





برج السّرطان: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين ، أو تَخَلّ فوراً عن البضاعة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الأسد: سمعت عن دراما الحمقى مِمّن سارو وراء شهواتهم حتى غرقو؟ إذاً لاتسمح لنفسك أن تكون واحداً منهم، إبتعد عن الشّبهات، لاتقرصينى يانحلة.





برج العذراء: إصلاح الضرر على الجبهة العاطفية يبدو اليوم أسهل من أىّ وقتٍ مضى فسارع ببذل مجهود قليل لتُفاجأ بنتجية مُمتازة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن وأبيه أو أخ وأخيه ، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين أحد أفراد أسرتك إن وُجد.





برج العقرب: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.





برج القوس: الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح،مقاوم للحرارة والضغط وأنت لا تبدو مختلفاً عن تلك الصفات، تحلّ بالصلابة فى مواجهة الضغوط.





برج الجدى: تسحر العقول وتقلب الكفة لصالحك ليكون خصمك حليفك ، سارع بمدّ جسور المودّة قبل نفاد هذه الطفرة من الجاذبيّة.





برج الدّلو: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمُقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تعالى.





برج الحوت: أقرب المُقربين قد لايرغب فى مدّ يد المساعدة لك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.



