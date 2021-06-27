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علا غانم تنهار من البكاء وتطلب إيقاف حلقتها مع لميس الحديدي

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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حلت الفنانة علا غانم، ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر قناة ON، حيث دارت الحلقة عن كواليس حياتها الفنية وسر ابتعادها طيلة هذه المدة.

وقد انهارت الفنانة علا غانم من البكاء، عندما تذكرت فترة صعبة من حياتها، وطلبت إيقاف لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي،كما ذكرت سر ابتعادها عن الساحة الفنية

ووصفت علا تلك الفترة قائلة : "في أغسطس 2016 كنت راجعة من أمريكا، وحالتى النفسية كانت زي الزفت، لم أتوقف عن البكاء يمكن شهر،عشان ولادى وحشتهم ووحشونى، ووعدتهم إن مفيش أوجاع تانى"

وأضافت علا : "كنت قادرة أتحمل شغلى وهما فى مصر معايا، عشان بشوفهم كل يوم حتى لو نايمين، لكن لما سفرتهم بعد الثورة بقى فى مسافة بعيدة، فعشنا حوالى 9 سنين فى ألم".

يذكر أن الفنانة علا غانم قد عادت إلي مصر بعد غياب لحضور حفل زفاغ ابنتها في مصر وذلك بعد ابتعادها عده سنوات عن الساحة الفنية

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