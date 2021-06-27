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نجم الزمالك مطلوب في الدوري السعودي

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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وصل عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية لنجم الزمالك المغربي أشرف بن شرقي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وجعل العرض السعودي الذي تلقاه بن شرقي إدارة الزمالك تتحرك سريعا من أجل بدء مفاوضات التجديد لحسم الملف سريعا خلال الأيام المقبلة وذلك خوفا من تكرار أزمة التونسي فرجاني ساسي.

ويعتبر المقابل المادي والمستحقات القديمة على رأس قائمة الخلاف بين إدارة القلعة البيضاء وبن شرقي وذلك بعد تمسك النجم المغربي بالحصول على مستحقاته القديمة والتي يبلغ قدرها 600 ألف دولار بالإضافة إلى الحصول على عقد لمدة 3 مواسم مقابل 2 مليون دولار في الموسم للاستمرار مع الفارس الأبيض.

يذكر أن عقد بن شرقي مع الزمالك ينتهي في الموسم المقبل ويحق له التعاقد مع أي نادي في يناير المقبل.

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