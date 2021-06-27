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بعد استقالة أحمد صيام..إختيار أحمد سلامة عضواً بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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و قع الاختيار علي الفنان أحمد سلامة ليحل محل أحمد صيام في مجلس إدارة النقابة وذلك بعد تقديم استقالته وموافقة النقابة عليها برئاسة الدكتور أشرف ذكي. 


اجتمع الفنان أحمد سلامة بعد ذلك بمجلس ادارة النقابة وبدأ بالفعل مهامه كعضو عامل في الإدارة. 


والجدير بالذكر أن الفنان أحمد سلامة يشارك حاليًا في مسلسل " شقه 9" وهو من تأليف حسين مصطفي محرم إخراج محمد عبد الخالق وينتمي إلى نوعية الأعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف،محمود عبد المغني، نرمين الفقي، هدي المفتي، وكوكبة مميزة من النجوم. 

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