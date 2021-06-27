مستشار الرئيس يحذر من دواء لعلاج آثار لقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا توجد أبحاث علمية تؤكد أن تناول المسكنات قبل الحصول على اللقاح له تأثير سلبي على فاعلية اللقاح، مشيرا إلى أن توصية منظمة الصحة العالمية بعدم تناول مسكنات قبل الحصول على اللقاح توصية إيجابية.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تناول المسكنات بلا مبرر او كخطوة استباقية لأي احتمالية قد يكون لها آثار جانبية على أجهزة الجسم المختلفة، حيث قد تؤثر على الكبد، والدم، والكلى.





وأضاف أنه يمكن استخدام المسكنات عند الشعور بأعراض جانبية بعد الحصول على اللقاح، وبجرعة محددة، منوها بأن الباراستامول له الأولوية في الاستخدام في هذه الحالة، لافتا إلى أنه لا ينصح باستخدام الأسبرين لعلاج الآثار الجانبية من لقاح كورونا.



